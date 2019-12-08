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مصر

بهذه الشروط.. وظائف شاغرة بوزارتى التنمية المحلية والثقافة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:41 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أعلنت وزارة الثقافة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف والتي من المقرر أن تتلقى الطلبات على الالتحاق بها خلال الفترة المقبلة.

وأهم تلك الوظائف ستكون: مدير عام الاستقبال وقاعات التدريب ومدير عام الإنتاج بدار الأوبرا المصرية، بشرط اجتياز التدريب اللازم لشغل الوظيفة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والدراية بأعمال الحاسب الآلي وإجادة إحدى اللغات الأجنبية، وانقضاء مدة بينية قدرها سننتين على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة أو انقضاء مدة كلية بالعمل فى الجهاز الإدارى للدولة لمدة 16 سنة، والحصول علي مؤهل عال مناسب لطبيعة الواجبات والمسئوليات.

ويستمر تلقي طلبات شغل الوظائف المعلن عنها حتى يوم 05 01 2020، بمقر الأمانة الفنية للجنة اختيار القيادات بمقر الهيئة بأرض الأوبرا – الجزيرة – المبنى الإداري، مرفقًا المستندات الآتية: أبرز الإنجازات التى تحققت خلال الحياة الوظيفية، المهارات والقدرات المطلوبة لشغل الوظيفة، وإجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي، وبيان حالة معتمد ومختوم من جهة العمل، والأوراق المطلوبة من أصل + 7 نسخ، وعدد 7 صور 4 × 6 حديثة، وصورة بطاقة الرقم القومي.

كما أعلنت وزارة التنمية المحلية عن حاجتها لشغل وظائف مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بمديرية الشئون الاجتماعية ومدير عام الإدارة العامة لتنمية المجتمعات وشئون المرأة بالشرقية، بشرط اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة، والمعرفة الكاملة باحدى اللغات الاجنبية، وقضاء مدة بينية قدرها سنتان على الاقل فى وظيفة من وظائف الدرجة الادنى مباشرة، والحصول علي مؤهل عالي تجاري.

ويستمر تلقي طلبات شغل الوظائف المعلن عنها حتي يوم 03012020، حيث يقدم طلب التقدم لشغل الوظيفة باسم الوزير الدكتور محافظ الشرقية، مرفقًا المستندات الآتية: عدد (8) صور شخصية وملف يحتوى على أصل +(7) صور مما يلي:
بيان حالة السيرة الذاتية معتمد من جهه العمل.
بيان من الشئون القانونية بموقفه بالجزاءات والإحالة للمحاكمة التأديبية الجنائية.
بالنسبة للمتقدم من خارج الجهاز الإداري للدولة يقدم بيان حالته مرفقا به إقرار موقع منه بصحة البيانات.
البيانات والمعلومات الموثقة بالشهادات والأدلة والمستندات الدالة على الجوانب التالية.
التاريخ الوظيفى شاملا بيان تقارير الكفاية السنوية جميعها أن أمكن وبيان بالانجازات التي حققها.
بيان بالوظائف الإشرافية والقيادية التى يشغلها والسابق شغلها وأوجه التطوير التي قام بها أثناء شغلها.
أوجه التميز (الحصول على المدير المتميز – خطاب شكر وتقدير).

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