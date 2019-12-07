بعد إصابة هنا الزاهد به.. ما هو التهاب المرارة وأعراضه والوقاية منه؟

حكت الفنانة هنا الزاهد، معاناتها من الإصابة بالتهاب المرارة، خلال ظهورها مع المذيعة منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة cbc.



واطمئن جمهور هنا الزاهد، على صحتها بعد تلك المقابلة، حيث صرحت الفنانة أنها بخير وتعافت تمامًا من معانتها من ألم المرارة، بعد معاناة شديدة منذ اكتشاف الإصابة بالتهاب المرارة في رحلة شهر العسل، حيث دخلت على أثرها المستشفى عدة أيام لتلقي العلاج اللازم، ومن ثم أجرت عملية المرارة هذا الشهر وتحسنت حالتها.



ولكن ما هو التهاب المرارة؟



هو عبارة عن عضو صغير على شكل الكمثرى، يقع على الجانب الأيمن من البطن، أسفل الكبد وتخزن المرارة عصارةً هاضمة تُفرز في الأمعاء الدقيقة تسمى العصارة الصفراوية.



وفي حالات الإصابة بالمرارة تتسبب حصوات المرارة بسد الأنبوب المؤدي إلى خارج المرارة، ويؤدي ذلك إلى تراكم العصارة الصفراوية والتي قد تتسبب في الالتهاب، وتتضمن الأسباب الأخرى لالتهاب المرارة مشكلات القناة الصفراوية والأورام والأمراض الخطيرة وبعض حالات العدوى.



الأعراض

تتضمن التهاب المرارة، علامات وأعراض معينة، بحسب الموقع الطبي "mayoclinic"



-ألم حاد في الجزء العلوي أو وسط البطن.



-انتشار الألم إلى الكتف العلوية أو الظهر.



-ألم عند لمس منطقة البطن.



-الغثيان.



قيء.



الحمى.



الوقاية من التهاب المرارة:



تعد الأنظمة الغذائية الصحية، هى الحل الأكثر نجاحًا في الوقاية من تكوين حصى المرارة.



-يجب فقدان الوزن السريع، حتى لا يزيد من خطر تكون حصى في المرارة.



-تقليل السعرات الحرارية وزيادة النشاط البدني.



-يجب تناول الأكل جيدًا وممارسة التمارين الرياضية.



-ابتعد عن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون لتجنب الإصابة بخطر حصى المرارة.



-اختر نظامًا غذائيًا غني بالفواكة والخضراوات والحبوب الكاملة.