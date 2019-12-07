وصلة غزل بين شيريهان وصلاح عبدالله على "تويتر"

حرص الفنان صلاح عبدالله، على تهنئة الفنانة شيريهان بعيد ميلادها بمنشور عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".



وقال صلاح عبدالله، في تغريدته: "بان عليا حُبِك من أول ما بنتي، لما عملتي أختي ولما عملتي بنتي، والرِقة والحنان.. ووقفة الجدعان، كانوا دايما بيجوا معاكي يا شيريهان، إنت حُر كريستال كل سنة وإنتي قمر".



وردت عليه الفنانة شيريهان بقولها: "يا صلاح القلب.. أنا بحبك.. أنا بحترمك.. جدا جدا جدا.. الحقيقة والصدق والفن والطيبة والإنسانية أنت.... ربنا يديم حبك عليا نعمة.. صلاح عبدالله ".



يذكر أن الفنانة شيريهان تحتفل بعيد ميلادها الـ 55، وبدأت حياتها الفنية وهي في الرابعة من عمرها وعملت في المسرح والسينما والتلفاز، توقفت عن العمل الفني عام 2002 بعد تعرضها للمرض الذي أثر على عملها في السنوات الأخيرة، ولكنها أعلنت عودتها للفن من جديد من خلال مجموعة مسرحيات مع العدل جروب وذلك في 2017.

