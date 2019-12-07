عضو بالكنيست: نتنياهو يتصرف مثل المجرمين

هاجم يوآف سيجالوفيتش عضو الكنيست من حزب "أزرق- أبيض" الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، بسبب هجوم الأخير ضد جهاز الشرطة.



وقال سيجالوفيتش إن نتنياهو يتصرف بسلوك المجرمين، فعند اتهامهم يهاجمون أفراد الشرطة، قائلًا: "نتنياهو يتصرف كمنظومة إجرامية"، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.



وأعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، في وقت سابق لائحة اتهام ضد نتنياهو تنص على جرائم الفساد والرشوة وخيانة الأمانة.



وتم تحويل لائحة الاتهام إلى الكنيست، والتي ضمت أسماء 333 شاهد إثبات، فيما سخر نتنياهو من الأمر، قائلًا: "عندما تكون التهم صحيحة، لماذا تحتاج إلى هذا العدد من الشهود!".