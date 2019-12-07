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عالم

السودان يؤكد تأهله لرفع مختلف أنواع الحظر في مجال الطيران

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:53 م
جريدة الدستور
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أكدت سلطة الطيران المدني السودانية، أن السودان بات مؤهلا ليُرفع عنه مختلف أنواع الحظر في مجال الطيران أو مدخلاته سواء الأوروبي أو الأمريكي، متوقعا حدوث ذلك الأمر قريبا.

وقالت سلطة الطيران المدني السودانية، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطيران المدني، إن تلك الذكرى تحل والسودان يشهد تغيرا جذريا وتاريخيا، يدخل عبره أبواب العالم بقوة وبوجه ثوري جديد في كافة المجالات.

ونوه البيان، بأن السودان تبوأ مقعده في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، بعد انتخابه إبان انعقاد الجمعية العمومية للمنظمة في مطلع أكتوبر الماضي: "في إنجاز تاريخي هو شهادة مستحقة من المجتمع الدولي، لمصلحة دور السودان الريادي في خدمة النقل الجوي بالمنطقة العربية والأفريقية، وكفاءته الدولية في مجال السلامة والملاحة الجوية".

وأضاف أن "معدلات السلامة الجوية في السودان وصلت إلى 75.2 في المئة، في التنفيذ الفعال لمطالب السلامة، حسب معدل الأداء المعتمد من منظمة الطيران المدني الدولية"، لافتا إلى أن السودان جاء في مقدمة الدول التي أكملت تأسيس البرنامج الوطني للسلامة والأمن والتسهيلات، مستوفيا بذلك المتطلبات الدولية.

وأشار إلى دخول مشروع السودان في إعادة تخطيط المجال الجوي السوداني حيز التنفيذ منذ العام الماضي، ليحقق معدلات متصاعدة في جذب الطائرات العابرة لأجواء البلاد عبر ممرات آمنة وقصيرة وصديقة للبيئة.

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