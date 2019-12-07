"الإحصاء": تراجع أسعار الطعام والملابس خلال 2019

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الطعام والمشروبات أكثر المجموعات السلعية الرئيسية مساهمة في تراجع معدل التضخم العام إلي 2.4% في أكتوبر 2019 مقابل 18.7% في الشهر نفسه من العام السابق عليه.



وأوضح جهاز الإحصاء، أن الطعام والمشروبات سجلت أكبر تراجعًا في متوسطات الأسعار خلال عام 2019، بقيمة سالبة ليصل إلي -6.3% خلال شهر أكتوبر 2019 مقابل 19.9% خلال الشهر نفسه من عام 2018، كما تراجعت معدلات الزيادة في أسعار الملابس والأحذية من 15.9% لـ 5.7%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية من 7.3% لـ 2.1% خلال الفترة ذاتها.



وفي المقابل، سجلت مجموعة التعليم ارتفاعًا في معدل الزيادة بأسعارها من 15.1% خلال أكتوبر 2018 لـ 28.5% في أكتوبر 2019، كذلك ارتفعت المعدل ذاته بمجموعة الثقافة والترفيهه من 9.6% لـ 15.7%، والمطاعم والفنادق من 9.2% لـ 10%.