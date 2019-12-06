الاحتلال يصيب 37 فلسطينيًا على حدود غزة بينهم أطفال

أصيب 37 مواطنًا فلسطينيًا، اليوم الجمعة، بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 37 إصابة مختلفة (منها 4 بالرصاص الحي و10 بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط)، ومن بين الإصابات 10 أطفال جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشاركين السلميين في الجمعة الـ83 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.



وتوجه آلاف الفلسطينيين إلى خمس نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة الـ83 لمسرات العودة وكسر الحصار.



ووصل الشباب الفلسطيني تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة والتي دعت لأوسع مشاركة ممكنة مؤكدة على سلمية التظاهرات.



ونشر جيش الاحتلال مزيدًا من قواته على طول الحدود الشرقية بعد عودة التظاهرات التي توقفت لثلاثة أسابيع.