آبل توضح سبب تحقق آيفون 11 الدائم من مواقع المستخدمين

ادعى الباحث الأمني ​​برايان كريبس، أن هواتف آيفون 11 برو "يمكنها تجاوز إعدادات تحديد الموقع"، وتعقب المستخدمين حتى عندما يقومون بتعطيل هذه الخدمة.



وكشف كريبس أن أجهزة آيفون 11 تقوم بالتحقق من مواقع المستخدمين باستمرار، ونقلا عن موقع TechCrunch، قالت شركة آبل في بيان لها، إن أجهزة آيفون الخاصة بها تحتاج إلى تحديد المواقع من أجل اختبار خدمة "رقاقات النطاق الترددي فائق العرض" (ultra wideband chips) الجديدة بشكل قانوني.



وقال متحدث باسم الشركة إن "المتطلبات التنظيمية الدولية"، تجبر آبل على إيقاف تشغيل التقنية الراديوية المستحدثة "رقاقات النطاق الترددي فائق العرض" والمشار إليها اختصارا بـ UWB، في أماكن معينة، وبالتالي فإن تشغيل أجهزة آيفون الأحدث تستخدم خدمات تحديد المواقع في الأماكن المحظورة، بغرض تعطيل نظام UWB والامتثال للوائح، وبذلك، فإن آبل لا تقوم من خلال هذا الإجراء بجمع بيانات مواقع تواجد المستخدمين.