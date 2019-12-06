إصابة 27 فلسطينًيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، اليوم الجمعة، إصابة 27 فلسطينيًا بجروح مختلفة، جراء إطلاق قوات الاحتلال، الموجودة على الحدود، للرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.



وأوضح أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة، أن هناك 4 حالات مصابة بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال.



واستأنف الفلسطينيون، اليوم، مسيرات العودة على حدود القطاع المحاصر، تحت شعار "المسيرة مستمرة"، بعد توقفها لثلاثة أسابيع متتالية، فيما أعلنت قوات جيش الاحتلال الموجودة على الحدود حالة التأهب القصوى لمواجهتها.



وأجرى أفيف كوخافي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اجتماعًا مع رؤساء مجالس المستوطنات في غلاف قطاع غزة المحاصر، للحديث حول الأوضاع الأمنية هناك، ومفاوضات تل أبيب مع حركة حماس الفلسطينية، عبر الوسطاء.