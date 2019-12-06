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مصر

جامعة القاهرة: إعفاء من توفى والده أثناء الدراسة من المصروفات

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:02 م
جريدة الدستور
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إعفاء طلاب جامعة القاهرة الذين يتوفى والدهم - أثناء فترة دراستهم بالجامعة- من المصروفات الدراسية.

وقال الدكتور الخشت – عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك - إنه يعلن عن ذلك على صفحته الآن، بسبب عدم وصول الإعلان الداخلي في الكليات إلى كل الطلاب، مضيفًا أن بعض بناتنا وأبنائنا لا يعرفون هذا القرار ويتعرضون لمصاعب نتيجة عدم تسديد المصروفات الدراسية.

وأرسل الدكتور الخشت، إلى طلاب جامعة القاهرة، رسالة طمأنة قائلًا: بناتي وأبنائي، لا تحملوا أي هم؛ فنحن معكم، ودائمًا وسطكم، وأنتم في قلب جامعة القاهرة.

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