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فن

رد فعل غريب من أنغام بعد طلب معجب يدها للزواج (فيديو)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:28 م
جريدة الدستور
محمد مجدي
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تعرضت النجمة أنغام مساء أمس، الخميس على خشبة مسرح أبوبكر سالم، لموقف محرج من قبل معجب طلب منها الزواج، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

بدأت القصة عندما قام أحد الحضور بالصياح طالبًا منها الزواج، قائلًا: "بحبك.. تجوزيني"، كما طلب منها غناء أغنيتها الشهيرة "أكتب لك تعهد"، وهو ما قابلته أنغام في البداية بالسكوت وعدم الرد.

وردت أنغام بطريقة كوميدية على طلبه بغنائها "أكتب لك تعهد"، قائلة: "حاضر هنكتبه أكيد ماتقلقش"، وسط تصفيق وضحكات حضور الحفل.

وغنت أنغام خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيها، ومنها "حالة خاصة جدا" "بقول نسياك"، "ولا دبلت"، "هدنة"، "روحي وسنيني"، "اساميك الكتيرة"، "حبايبنا" و"هبدأ من الآخر" وغيرها.

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