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الثقافة

افتتاح أولى حفلات الكلثوميات في المانسترلي

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:16 م
جريدة الدستور
حسام الضمراني
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شهد الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمايسترو هشام جبر المشرف الفني بالمركز الدولي للفنون؛ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم الخميس، أولى حفلات "كلثوميات"، وذلك ضمن النشاط الفنى للمركز بقصر المانسترلى.

قدمت الفنانة مى فاروق فى أولى امسيات "الكلثوميات" عدد من أروع اغانى سيدة الغناء العربي، وكان النصيب الأكبر في حفل اليوم لشاعر الشباب أحمد رامي، والموسيقار رياض السنباطي بثلاثة اغنيات:" أفرح يا قلبى، على بلد المحبوب، هجرتك" ومن كلمات شاعر العامية الكبير بيرم التونسي وألحان الشيخ زكريا أحمد "الورد جميل "و"دارت الأيام" من كلمات الشاعر الكبير مأمون الشناوي وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ؛ وغيرها من الأغنيات.

صاحب مى فاروق المايسترو إبراهيم الموجي، وهو احد اكبر قادة فرق الموسيقى العربية الذي شارك فى العديد من المهرجانات الموسيقية الدولية، إضافة الى مشاركته فى العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها.

وحصلت «مي فاروق» على الجائزة الكبرى فى مهرجان الإذاعات العربية لعام 2001، كما تعد أول من حصل على جائزة زويل للإبداع الفنى عام 1999، كما حصلت على المركز الأول في مسابقة مهرجان الموسيقى العربية لعام 1998.

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