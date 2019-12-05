خطوات لحماية غدة البروستاتا من التضخم

تفيد التقارير الطبية بأن نصف الرجال يشكون من تضخّم البروستاتا عند بلوغ الـ 60، وترتفع النسبة إلى 95 بالمائة مع بلوغ الـ 75.



وعندما لا تكون البروستاتا في صحة جيدة تصبح أكثر عُرضة للالتهابات، وتحدث اضطرابات لعملية التبول، كما ينعكس ذلك سلبًا على الوظائف الجنسية. لكن بالإمكان تحسين صحة هذه الغدة المهمة، وتقليل المخاطر التي تتعرّض لها باتباع الخطوات التالية:



ـ استشر طبيبك بخصوص الفحوصات الدورية اللازمة للبروستاتا بعد تخطي الـ 40.

ـ قم بتعديل نظام الغذائي، ليحتوي على مزيد من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل: فيتامين "سي"، وتناول المزيد من الخضروات الورقية، والخضروات والفواكه الملونة.

ـ احرص على تناول المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين "د"، أو استشر طبيبك بخصوص تناول مكملات الفيتامين.

ـ تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا، لأن تركيبته تقلل خطر سرطان البروستاتا.

ـ الحد من أكل الحلويات، والدهون الحيوانية.

ـ التخسيس والتخلص من دهون الجسم من العوامل التي تقلل الخطر على البروستاتا.

ـ تمارين تقوية وبناء العضلات من عوامل حماية البروستاتا، ويمكنك ممارستها 3 مرات أسبوعيًا لهذا الغرض.