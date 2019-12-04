ماسح ضوئي للكشف عن نزيف الدماغ

بات من الممكن لرابطة الركبي الوطنية الأسترالية استخدام ماسح ضوئي محمول باليد للكشف عن نزيف الدماغ المحتمل لدى اللاعبين.



وسيناقش الدكتور بول بلومفيلد كبير المسؤولين الطبيين في شركة إنفراسكانر مع إدارة الرابطة طريقة استخدام الجهاز الذي تتجاوز دقته في تشخيص النزيف الدماغي نسبة 90 بالمئة بعد لحظات فقط من حدوثه.



وبحسب الدكتور بلومفيلد، فإن تفجر الأوعية الدموية في الدماغ يمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد لساعات أو أيام أو حتى أسابيع، إذ يمكن أن تكون الأعراض خفية، لذا فإن اكتشافه فور حدوثه يساعد في زيادة نسبة الشفاء منه.



تستخدم الأداة، التي لا يزيد حجمها عن جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون، أشعة الليزر والأشعة تحت الحمراء لقياس التغيرات في حجم الدم في الرأس بدقة.



ويستغرق إجراء المسح الضوئي بهذه الأداة قرابة ثلاث دقائق، وتستخدمه المنظمات الرياضية العالمية مثل اتحاد كرة القدم الأمريكي وهيئة الملاكمة البريطانية والإيرلندية.



وتم استخدام الماسح الضوئي لسنوات من قبل خدمات الطوارئ والمسعفين في بعض البلدان المتقدمة بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.