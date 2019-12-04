بدرية طلبة تتعرض لأزمة صحية بالسعودية وصديقتها تطلب الدعاء لها.. فيديو

تعرضت الفنانة بدرية طلبة لأزمة صحية أثناء تواجدها في السعودية، وذلك قبل عرضها لمسرحيتها الجديدة "لوكاندة الأوباش".



ونشرت صديقة بدرية طلبة، فيديو لها كشفت من خلاله إصابتها بآلام في جنبها من الكلى، ويتم تعليق محاليل طبية لها وفي الوقت نفسه يقوم الكوافير الخاص بها بعمل ماكياج الشخصية التي ستقدمها في العمل.



وكشفت صديقة بدرية طلبة، أن الفنانين يعانون فرغم التعب إلا أنها مضطرة للوقوف أمام الناس على المسرح لتأدية دورها.



ويشارك في بطولة المسرحية من نجوم الكوميديا حسن الرداد، مايا دياب، ماجد المصري، شيماء سيف، حمدي الميرغني، المطرب الشعبي سعد الصغير، وهالة فاخر، ويخرج العمل الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر.



العمل من إنتاج المنتج الفني حمدي بدر الذي استطاع توظيف مجموعة من نجوم ونجمات الوطن العربي لتخرج المسرحية في أفضل شكل، خاصة أن الجمهور السعودي والعربي يشتاق للأعمال الغنائية الاستعراضية التي تقدم على المسرح.



