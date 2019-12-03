"مصر في عيون ذوي الاحتياجات الخاصة".. يوم ثقافي بالغربية

أشاد قصر ثقافة المحلة الكبرى بالدور الكبير للقيادة السياسية المصرية في استعادة مكانة مصر بالمنطقة العربية وخاصة مع دول القارة الأفريقية، بعد فترة من الجمود والتراجع شهدته العلاقات خلال حكم الجماعة الارهابية وتقلص الريادة المصرية اقليميا وعالميا.



ومن جانبه أوضح محمد عبد العظيم خلال كلمته بفعاليات محاضرة ثقافية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقصر تحت عنوان "دور القيادة السياسية في استعادة الزعامة الأفريقية" أن دور مصر في افريقيا واضح ويقوم على مصالح الدول الافريقية من خلال اتفاقيات عديدة للتنمية الشاملة في مجالات التجارة والاقتصاد والسياسة والثقافة.



شهد قصر ثقافة طنطا تنظيم ندوة ثقافية للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والذي يوافق يوم 18 ديسمبر من كل عام، تناول خلالها الصحفي علاء شبل أهم ما تميزت به اللغة العربية وهو عمق المعاني وكثرة المترادفات مع أنها لغة موجزة تستطيع من خلالها التعبير عن الأفكار بأقل عدد من الكلمات، كما أنها من أكثر لغات العالم انتشارا لذلك اختارها الله لتكون لغة للقرآن الكريم، وأعقب الندوة عرضا موسيقيا لفرقة الموسيقى العربية بالقصر، قدمت خلالها العديد من الأغاني الدينية والوطنية، كما تخللها أغنيات لزمن الطرب الأصيل ومقطوعات موسيقية لكبار الملحنين في مصر والوطن العربي.



شارك العديد من أطفال المدرسة الفكرية مكتبة محلة أبو علي الثقافية خلال فعاليات اليوم الثقافي لاكتشاف وتنمية قدرات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تضمن اليوم مسابقات في المعلومات العامة، وورشة فنية تسابق فيها الأطفال في رسم لوحة فنية عن أهم المزارات السياحية في مصر، فيما اختتم اليوم بفقرة مخصصة للعرائس استحوذت على تصفيق وإعجاب الأطفال.