ننشر القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مستشاري النيابة الإدارية

حصلت "الدستور" على القائمة النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، وتضم 4 مرشحين على قائمة الرئيس، و12 مستشار و11 رئيس نيابة و10 وكلاء أول نيابة.



وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي النيابة الإدارية، أن اليوم، تنتهي المدة المحددة لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي، ويعقبها مرحلة فحص الطعون على المرشحين وتستمر لمدة أسبوع.



كانت اللجنة بدأت تلقي طلبات الترشح على مقعد الرئيس، وأعضاء المجلس منذ الأسبوع الماضي، من الواحدة ظهرًا حتى الثامنة مساءً، على أن تجرى الانتخابات الجمعة 21 فبراير المقبل.



يذكر أن انتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية هي انتخابات تجديد كلي، على خمسة عشر مقعدًا بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية للنادي.



والمقاعد الـ15 التي ستجرى عليها الانتخابات هي: مقعد الرئيس بالإضافة إلى مقعد المستشارين المكتمل عطاؤهما، وخمسة مقاعد للمستشارين، وثلاثة مقاعد لرؤساء النيابة، وثلاثة مقاعد لوكلاء النيابة من الفئة الممتازة، ومقعدين لوكلاء النيابة.