الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 الموافق 06 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
ماجد حبته
ماجد حبته

بلومبيرج.. درجة ثالثة!

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:37 م
طباعة
لو قلت إن «بلومبيرج» وكالة إخبارية من الدرجة الثالثة، لن تسلم من هجمات وتشنجات المتثاقفين، المصابين بعقدة الخواجة، النقص أو الدونية. لكن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال ذلك، ووصف مالك الوكالة بـ«مينى مايك» أى «مايك القزم»، تعليقًا على إرشادات الوكالة لمحرريها بشأن طريقة التعامل مع انتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد أن بدأ مالكها، مايكل بلومبيرج، حملته لنيل ترشيح الحزب الديمقراطى.
فريق حملة ترامب لانتخابات ٢٠٢٠ أعلن عن أنه سيمنع مراسلى وممثلى وكالة «بلومبيرج»، Bloomberg، من تغطية التجمعات الانتخابية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالحملة، متهمًا الوكالة بـ«التحيّز» لمالكها. وقال براد بارسيكال، مدير الحملة، إن القرار جاء بعد أن قررت الوكالة عدم إجراء تحقيقات عن مالكها أو منافسيه الديمقراطيين. وأوضح، فى بيان: «اعتدنا على الممارسات الإعلامية غير المنصفة، لكن معظم المؤسسات لا تعلن عن تحيّزها بهذا الشكل».
جون ميكليثويت، رئيس تحرير «بلومبيرج نيوز»، نفى الاتهام بالتحيّز، وقال إنه أبعد ما يكون عن الحقيقة، مؤكدًا أن الوكالة قامت بتغطية الأخبار المرتبطة بدونالد ترامب بشكل منصف وغير منحاز منذ ترشّحه سنة ٢٠١٥ وستواصل ذلك. لكنه لم ينفِ أنه أمر محررى الوكالة، فى منشور داخلى، بعدم الكتابة عن مؤسسها أو عن منافسيه المباشرين من الحزب الديمقراطى، بزعم تفادى تضارب المصالح. وهو ما فسره الرئيس الأمريكى بأن «مينى مايك» أمر وكالته الإخبارية، وهى وكالة من الدرجة الثالثة، بعدم إجراء أى تحقيقات عنه أو عن أى ديمقراطى، وملاحقة ترامب فقط». وشمل هجوم ترامب، أيضًا، جريدة «نيويورك تايمز» التى وصفها بـ«الفاشلة»، بعد أن انتقد رئيس تحريرها التنفيذى قرار فريق الحملة.
مايكل روبنز بلومبيرج، الذى سيبلغ الثامنة والسبعين فى فبراير القادم، رجل أعمال أمريكى من أصول يهودية شرق أوروبية، يملك إمبراطورية النشر المالى التى تحمل اسمه: وكالة بلومبيرج الاقتصادية. وكان عمدة نيويورك لثلاث فترات، انتهت فى ٢٠١٣، ولمح فى ٢٠١٦ إلى احتمال ترشحه فى انتخابات الرئاسة مستقلًا، لكنه تخلى عن تلك الفكرة، ودعم هيلارى كلينتون. والأهم هو أنه، بحسب مجلة «فوربس» الأمريكية، ثامن أغنى أغنياء الولايات المتحدة، ورقم ١٤ بين أغنى أغنياء العالم، وتقدر ثروته بـ٥٦ مليار دولار، أى نحو ١٩ ضعف ثروة ترامب، التى قدرتها المجلة نفسها بحوالى ٣ مليارات دولار.
أصدر بلومبيرج كتابين، الأول سنة ١٩٩٧، بعنوان «بلومبيرج عن بلومبيرج». والثانى عنوانه «مناخ الأمل: كيف يمكن للمدن والأعمال التجارية والمواطنين إنقاذ الكوكب» صدر فى ٢٠١٧، وشاركه فى تأليفه كارل بوب، أحد أبرز الناشطين فى مجال البيئة. كما صدرت عنه كتب عديدة أبرزها «بلومبيرج: طموح ملياردير» لكريس ماكنيكل وكينيث. تى. جاكسون. وخلال العام الجارى، أصدرت إليانور راندولف كتابًا عنوانه «حيوات مايكل بلومبيرج المتعددة: الابتكار، المال والسياسة»، تناولت فيه قصة صعوده من أصوله المتواضعة إلى قمة عالم المال والسياسة.
فى إعلان ترشحه، اعتمد بلومبيرج بدرجة كبيرة على ثروته، إذ ترك المرشحين الديمقراطيين يتنافسون فيما بينهم، قبل أن يقرر الدخول فى السباق بحملة دعائية بلغت تكلفتها ٣٠ مليون دولار، بدأها بهجوم حاد على الرئيس الأمريكى الحالى: «أخوض السباق الرئاسى لأهزم دونالد ترامب وأعيد بناء أمريكا.. لا يمكننا تحمّل أربع سنوات أخرى من تصرفات ترامب اللاأخلاقية». وهكذا، انضم الرجل إلى قائمة طويلة من المرشحين الديمقراطيين الطامحين للفوز بترشيح الحزب لمنافسة ترامب فى انتخابات ٢٠٢٠ الرئاسية. ومن المقرر أن تبدأ فى فبراير المقبل الانتخابات التمهيدية، التى يختار الديمقراطيون فيها مرشحهم الفعلى.
إلى الآن، يتقدم جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، فى استطلاعات الرأى على جميع المرشحين الديمقراطيين الآخرين. ويتوقع كثيرون أن يكون مرشح الحزب واحدًا من اثنين: بايدن أو بيرنى ساندرز، المجنون والنائم، كما وصفهما ترامب، فى أبريل الماضى، وهو يؤكد أنه ينتظر مواجهة كليهما.. «وليرحم الله روحيهما». غير أن استطلاعات الرأى لا علاقة لها باختيارات الحزب الديمقراطى، بدليل أنه اختار هيلارى كلينتون، لتنافس ترامب فى انتخابات الرئاسة الماضية، وتجاهل بيرنى ساندرز، الذى أجمعت كل استطلاعات الرأى على أنه المرشح الأفضل، ليس لدى الديمقراطيين فقط، بل لدى الجمهوريين أيضًا!
وتبقى الإشارة إلى أن المواطن الأمريكى العادى، لا علاقة له بذلك كله، لأنه لا يمكنه المشاركة فى العمل السياسى بفاعلية، إلا لو كان عضوًا فى مجموعة النخب التى تسيطر على الثروة والسلطة والنفوذ. كما أن آراءه، اختياراته أو تفضيلاته، تكاد تكون بلا تأثير، على السياسات العامة، ما لم تتوافق مع ما تريده تلك النخب. ما يعنى أن الصورة المثالية التى يتم الترويج لها، ويصدقها كثيرون، عن «القيم الديمقراطية الأمريكية»، بعيدة تمامًا عن الواقع.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

"الجزارين": انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق

منذ يومين

بـ500 ألف جنيه.. تعرف على قرض المعاشات من بنك مصر

منذ ساعة و 20 دقيقة

لحظة مداهمة مقر شبكة للقنوات الإباحية فى الإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

«ملقوش حد يستلمه».. اللحظات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

الصور

image description

صور جنازة شعبان عبدالرحيم

image description

جامعة المنصورة تستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

image description

بالأسماء.. مصابو حادث المركب المحترق بالبحر الأحمر

image description

السكرتير العام لسوهاج يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة

image description

جامعة سوهاج تناهض العنف ضد المرأة بمسرحية "الاسم الثلاثى"

الأكثر قراءة

لحظة مداهمة مقر شبكة للقنوات الإباحية فى الإسكندرية (فيديو)

«ملقوش حد يستلمه».. اللحظات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

"غيابات بالجملة".. قائمة الزمالك لمباراة الشرقية فى الكأس

سجن لاعب الزمالك السابق هشام يكن سنة بتهمة خيانة الأمانة

أيام زمان

لهذا السبب استخدم شعبان عبد الرحيم كلمة «إيييييييه» في أغنياته

حكايتي مع «المكوى».. أسرار عن طفولة شعبان عبدالرحيم

أهم يوم في حياتي.. سر عشق شعبان عبدالرحيم ليوم الإثنين

قصة حب غير عادية.. هكذا وقع رشدي أباظة في غرام كاميليا

ads

نجم الساعة

لهذا السبب استخدم شعبان عبد الرحيم كلمة «إيييييييه» في أغنياته

الصحة

مؤشرات لتحليل الدم تكشف طول العمر

دراسة: القلق من الأمور المالية يؤثر سلبًا على الدماغ

دراسة: الاحتباس الحرارى يهدد الحوامل بولادة مبكرة

كيف تحمي نفسك من إشعاعات الهواتف الذكية؟

الرئيس نيوز

السادات يطالب بإلغاء حالة الطوارئ بسبب الانتخابات

"الغد": نبحث عن دور فعلي بالبرلمان المقبل من أجل مصلحة الوطن

رئيس مستقبل وطن : نهدف إلى تدوين مشاريع قوانين الانتخابات المقبلة برؤية مشتركة

القصبي: جلسات الحوار الوطني مع الأحزاب بداية لإثراء الحياة السياسية والحزبية

منوعات

حقيقة أسوأ وباء فى الكون

طريقة جديدة فعالة لدراسة ماضي الأوراسيين

9 استخدامات منزلية لزيت الزيتون

طالب يفسر لغزا فيزيائيا حير العلماء منذ 100 عام

كشكول

أنقذوهم من الانتحار.. كيف تساعد المكتئب أو من يعاني نفسيا؟

جامعة أسيوط: تقديم الدعم والرعاية التعليمية والثقافية اللازمة لإعداد الطلاب

"ديسكفرى" تتابع تطبيق استراتيجيات المنظومة الجديدة

بسبب الإيحاءات الجنسية.. إيقاف أستاذين عن العمل بجامعة بني سويف

إسلام سياسي

خلية الإعلام الأمني تؤكد القبض على مساعد البغدادي في العراق - صور

لجان الإرهابية تقود مخطط تحريضي جديد عن طريق عطوة كنانة لنشر الفوضى

باحث يكشف بالأدلة عمالة جماعة الإخوان الإرهابية

باحث سلفي: "محمد علي" مفسد في الأرض

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
اختيار الله لقائد العمل الروحى واختيار البشر
لينا مظلوم
شباب وشباب.. وما بينهما سياسة
ثروت الخرباوي
الإخوان طاعون العصر
ماجد حبته
بلومبيرج.. درجة ثالثة!
المزيد

الثقافة

"القومى للترجمة" يفتح باب التقدم لجائزة أفضل كتاب مترجم لعام 2019

الثقافة: "ملتقى المبدعات العربيات" أحد جسور التلاقي بين سفيرات الإبداع

"الشروق" تعيد إصدار 3 مؤلفات للكاتب الراحل توفيق الحكيم

اتحاد كتاب مصر ينعى المترجم صالح علمانى

صفحتنا ع الفيس بوك