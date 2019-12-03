بالأسماء.. مصابو حادث المركب المحترق بالبحر الأحمر

حصلت "الدستور" على أسماء ضحايا ومصابي المركب المحترق بمنطقة الجمشة برأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، هو محمد محمد الخولى 64 سنة متوفي، والمصابين هم عبدالرحمن سيد عبده 14 سنة حروق من الدرجة الأولى، ومحمد محسن الجمل 16 سنة حروق من الدرجة الأولى، ورضا التميمى عياد 36 سنة حروق من الدرجة الثانية اليدين والوجه، وكريم محمد الزين رضوان 19 حروق من الدرجة الاولى، وإبراهيم إبراهيم عوض 48، سنة حروق من الدرجة الثانية، ومحمد سليمان طه 67 سنة باشتباه خلع بالكتف، ومحسن محمد الجمل 58 سنة حروق من الدرجة الثالثة، وأحمد إبراهيم عوض 22 سنة حروق من الدرجة الأولى.



ولقي شخص مصرعه وأصيب 8 أشخاص آخرون، ظهر اليوم الثلاثاء، في انفجار مركب صيد بمنطقة الجمشة أمام مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، عقب اصطدام المركب بخط أنابيب بترول، ما أدي إلي انفجار المركب وإصابة عدد من طاقمها.



وعلى الفور تحركت الأجهزة المعنية لموقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام ومستشفى رأس غارب، وجارٍ إسعاف المصابين والتحقيق في الواقعة.