شعراء الإسكندرية فى ضيافة نادى أدب بورسعيد

أقام نادى الأدب بقصر ثقافة بورسعيد برئاسة الشاعر السيد منصور، أمسية شعرية كبرى، استضاف خلالها شعراء الإسكندرية، أدارها الشاعران محمد رءوف وسليمان الهواري.



تبارى خلالها الشعراء فى إلقاء العديد من القصائد المتنوعة ما بين شعر الفصحى وشعر العامية، وشارك فى الأمسية من شعراء الإسكندرية كل من عادل أبوالليف وسامى محمود والدكتور عادل نمير ومهند الحوتى وسليمان الهواري، كما شارك العديد من شعراء بورسعيد منهم فاتن متولى وأحمد الأقطش وأحمد عطوة وصفاء الشرايدى والسيد عبدالفتاح وأحمد بيبو، بإشراف رانيا شريف مسئول النادى والشاعر السيد السمرى.



