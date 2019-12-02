رئيس القومي للبحوث الجنائية سابقا: يجب دراسة كل حالة انتحار منفردة

قالت الدكتورة سهير لطفي، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سابقًا، إن حالات الانتحار يجب ربطها بعدد السكان وثقافة المجتمع، ودراسة أسباب كل حالة انتحار على حدا.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الدول الاسكندنافية فيها رفاهية وفي نوعية الحياة عالية جدًا، لكن رسميا عندها نسبة انتحار أكثر من أي دولة في العالم".



وأردفت: "لما حد يخرج عن القيم المجتمعية، ضروري نبحث عن السمات الشخصية، قد تكون قدراتها غير قادرة على تحمل المشاكل، ونبحث عن القواسم العظمى بين الحالات القليلة التي لا تصل لحد الظاهرة".