رئيس حي شرق شبرا: فرد في كل ميدان لمتابعة النظافة ومنع الإشغالات

قال الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعطى تعليمات بالنظافة في كل مناطق وشوارع شبرا الخيمة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تابع حلقة البرنامج والتي عرضت بعض المخلفات في ميادين وشوارع شبرا الخيمة، ومشاكل بعض المواطنين.



وتابع، أنه تم بدء عمليات النظافة منذ السادسة والنصف صباحًا وتم توزيع 100 صندوق لجمع القمامة في مختلف الشوارع، وأنه سيتم وضع فرد من المحليات في كل ميدان، لمتابعة النظافة، ومنع وجود الإشغالات، أو إلقاء المخلفات.



وأشار إلى أنه يوجد صندوق لجمع القمامة كل 15 مترًا، و4 صناديق في كل ميدان.

