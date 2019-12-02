وزيرة الثقافة تلتقي أول باليرينا مصرية (صور)

استقبلت وزير الثقافة الدكتورة ماجدة صالح أول باليرينا مصرية وأول رئيس لدار الأوبرا المصرية قبل افتتاحها، أثناء زيارتها للقاهرة بعد فترة غياب طويلة قضتها في الولايات المتحدة.



وقالت الوزيرة إن ماجدة صالح نموذجًا مشرفًا وفخرًا للوطن، مشيرة إلى نجاحها في تحقيق العديد من الإنجازات خلال توليها رئاسة دار الأوبرا المصرية ومسئولية المعهد العالي للبالية إلى جانب بصماتها البارزة في عالم الإبداع خاصة بمجال فن الباليه.

