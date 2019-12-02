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أيام زمان

غرور شادية.. طلبت من عماد حمدي ألا يتزوج بعدها وغضبت من تحية كاريوكا لسبب غريب

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:04 م
شادية
شادية
وائل توفيق
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بكبرياء وعزة نفس رفضت الفنانة الراحلة "شادية" أن يرتبط طليقها الفنان عماد حمدي بامرأة أقل منها، وأرسلت إليه تقول " أنا ما أقدرش أقولك ما تعرفش ستات، ده مش من حقي دلوقتي، إنما يعني أرجوك، بعد ما كنت زوج شادية، ما تعرفش حد أقل من شادية".
زواج الفنانة "شادية" بالفنان عماد حمدي جاء بإصرار منها رغم أنه كان يكبرها بأكثر من 20 عامًا، فضلًا عن رفض عائلتها.
وأثناء فترة الزواج مرا بأزمة مالية شديدة، بسبب أموال النفقة الشرعية التي طالبت بها طليقته الفنانة فتحية شريف، وهو ما أدى إلى مشكلات بينهما، ما دفع الوسط الفني للتنبأ بانتهاء هذا الزواج، لكنهما تكاتفا ومرت الأزمة بسلام، لكن بعدها أثارت غيرة الفنان عماد حمدي غضب الفنانة "شادية" إلى أن صفعها على وجهها أمام أصدقائها في إحدى الحفلات بسبب نيران غيرته، فاتخذت قرارها بالانفصال دون رجعة، رغم أنه حاول إصلاح الأمور بالعودة مرى أخرى، لكن باءت كل محاولاته بالفشل.

عجرفة محرم فؤاد تجاه "شادية"
دخلت الفنانة "شادية" في إحدى حفلاتها، فوقف لها الفنانين ليحيوها، لكن الفنان محرم فؤاد ظل جالسًا، واضعًا ساق على ساق، وتجاهلها، فظنت أنه لم يرها فذهبت إليه لتحييه، لكن رده كان مفاجئًا وأثار غضب "شادية"، وعلى إثر هذا الموقف امتنعت عن الحديث مع الفنانة تحية كاريوكا التي كان الوسط الفني على يقين بأنها على علاقة زواج بالفنان محرم فؤاد، فاعتبرت الفنانة شادية أن "كاريوكا" هي المسؤلة عن عجرفة "فؤاد".

أصرت الفنانة "شادية" فيما بعد على أن تتجاهل الفنانة تحية كاريوكا في كل المرات التي تقابلن فيها، لكن تحية كاريوكا لم تلاحظ هذا الأمر. وعندما عرض أحد المنتجين بطولة فيلم تشترك فيه شادية مع فؤاد محرم، رفضت قائلة "لو كانت حياتي متوقفة على هذا الفيلم لن أقبل به".

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