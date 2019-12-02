ممثل مصر بالعدل الدولية: قطر وفرت ملاذًا لداعش وروجت للقاعدة ودعم الإرهاب بسيناء

أكد أمجد عبدالغفار، ممثل مصر في محكمة العدل الدولية، أن "قرار مصر بقطع العلاقات مع الدوحة جاء بسبب تبنى الأخيرة، موقفًا معاديًا تجاه القاهرة ودعمها المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها الإخوان".



واتهم ممثل مصر لدي محكمة العدل الدولية قطر بـ"توفير ملاذ آمن لجماعة داعش الإرهابية، وترويج عقيدة القاعدة، ودعم العمليات الإرهابية في سيناء"، مشيرًا إلى أن "القاهرة أوضحت مرارًا إصرار قطر على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة، بطريقة تهدد الأمن القومي العربي".



وقال عبدالغفار: "على الرغم من إرادة مصر الحفاظ على علاقات ودية، خاصة مع الدول العربية الأخرى، فإن سلوك دولة قطر قد ترك مصر دون خيار، إلى أن تقوم باتخاذ تدابير متعلقة بتحليق الطيران منذ 2017، وهذا القرار جاء نتيجة التدخل القطري في الشئون الداخلية المصرية ودعمها المجموعات الإرهابية بغرض زعزعة الاستقرار وقتل أبنائها".