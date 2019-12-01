مجلس التعاون يعلن أجندة القمة الخليجية بالرياض

كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، عن أجندة القمة الخليجية الأربعين بالرياض، مشيرا إلى أنه سيتم عقد القمة 10 ديسمبر الجاري.



وقال الزياني إن قادة دول مجلس التعاون سيعقدون القمة الخليجية في مدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفق صحيفة "الراي" الكويتية.



وأشار الزياني إلى أن المجلس الوزاري سيعقد اجتماعه التحضيري للقمة الخليجية في مقر الأمانة العامة في الرياض يوم 9 ديسمبر الجاري.



وبشأن الموضوعات التي تتناولها القمة، قال الزياني إن القادة يبحثون عددا من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تدارس التطورات السياسية الاقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس.



وعبر الزياني عن ثقته بأن القمة ستخرج بقرارات بناءة تعزز من اللحمة الخليجية وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.



وكشف رئيس الوزراء الكويتي في وقت سابق اليوم، أن القمة ستكون مهمة حل الأزمة الخليجية مع قطر.