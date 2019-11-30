أحمد موسى: الجيش التركي سيدخل ليبيا خلال فترة قصيرة بعد اتفاقية أردوغان والسراج

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجيش التركي سوف يتواجد بشكل رسمي في ليبيا، خلال الفترة المقبلة بعد توقيع اتفاقية بين رجب طيب أردوغان وحكومة فايز السراج.



وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن اتفاق السراج وأردوغان يمنع ترسيم الحدود بين مصر واليونان، ويمنع أي إجراءات ترسيم حدود بين قبرص واليونان ويلغي الجمهورية القبرصية ويلغي جزيرة كريت ويلغي ردوس إحدى الجزر اليونانية الموجودة في البحر المتوسط ويلغي أي حقوق لقبرص واليونان في منطقة البحر المتوسط في مسألة البحث والتنقيب عن الغاز.



وتابع أن تركيا لم توقع على اتفاقية الأمم المتوحدة لقانون البحار التي وقعت عام 92 في جاميكا، حتى الآن وبالتالي لم توضع تركيا أي ترسيم لها مع أي دولة موجودة في البحر المتوسط وليس لها ترسيم الحدود البحرية قبل أن توقع الاتفاقية.



وأكد أن القادم صعب، لأن أردوغان يفرض سياسة الأمر الواقع، والعالم يترقب ويكتفي بالإدانة، وبعد فترة قصيرة سنجد الجيش التركي موجود في ليبيا والخطر قادم.

