حظك اليوم.. برج الحمل الجمعة 29 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: تبدو مرهقًا وتحتاج الى وقت لكي تتناغم مع المرحلة الجديدة التي تدخلها، تميل الى الانزواء قليلًا أو الوحدة وتعتذر عن المشاركة في بعض المناسبات.



عاطفيًا: إنتبه لعلاقاتك العاطفية وتعامل مع الوضع بتروٍّ، قد يكون للشريك دور سلبي، إياك والمجازفات العقيمة في هذا اليوم الذي يحمل بعض التحذيرات الضاغطة والمعاكسة.



صحيًا: التخفيف قدر المستطاع من ساعات العمل ومضاعفة ممارسة الرياضة قرار صائب، ولا يجوز التأجيل والإهمال في الشأن الصحي بعد اليوم.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.