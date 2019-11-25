سياسي فلسطيني: تصريحات تركيا عن دحلان تُعد تهديدًا بالقتل

قال محمد القر، عضو اللجنة القانونية بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن هجوم الحكومة التركية على القيادي الفلسطيني محمد دحلان، ليست المرة الأولى، وسبقها اتهامات باطلة لم ثبتها تركيا بعد.



وأضاف "القر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن التصريح الذي خرج من وزير الخارجية التركي برصد مكافأة 700 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات للقبض على دحلان، خطوة غير مسبوقة وخطيرة وتُعد تهديدا بالقتل، وهو مخالف للقوانين الدولية ويجب أن تُعاقب تركيا عليها على المستوى الدولي.



وأشار إلى أنه بصدد اتخاذ إجراءات دولية مع المجتمع الدولي لمحاسبة تركيا على الدعوة المباشرة، بإلقاء القبض على محمد دحلان، مستنكرا صمت السلطة الفلسطينية على تلك الدعوة التحريضية.



وأوضح أن هناك خلافات شخصية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، ودحلان، لذلك صمتت السلطة الفلسطينية على تلك الرسائل التحريضية.



وأردف: "دحلان يتمتع بحصانة تشريعية فلسطينية، وكان الأولى على السلطة الفلسطينية التصدي لهذا الموضوع، وأن ترسل السفارة الفلسطينية في أنقرة رسالة احتجاج".