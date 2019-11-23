مشكلة تتسبب فى استدعاء 700 ألف سيارة فيات كرايسلر

استدعت شركة فيات كرايسلر 700 ألف من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في أنحاء العالم؛ بسبب مشكلة في وصلة كهربائية تتسبب في عدم تشغيل محرك السيارة أو توقفه.



وتشمل السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات طرازي دودج دورانجو، وجيب جراند شيروكي، المنتجة في الفترة بين عامي 2011 و2013.



وأكدت الشركة أنه لا علم لديها بأن هذه المشكلة تسببت في وقوع أي إصابات أو حوادث.



وسبق لشركة صناعة السيارات الأمريكية الإيطالية استدعاء معظم السيارات من هذين الطرازين إنتاج عامي 2014 و2015 لمشكلات تتعلق بضخ الوقود.



وأشارت إلى إن الاستدعاء الأحدث يشمل نحو 528 ألفا و500 سيارة في الولايات المتحدة و34 ألفا و700 في كندا و18 ألفا و100 في المكسيك و116 ألفا و500 خارج أمريكا الشمالية.

