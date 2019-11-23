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أول ظهور لـ محمد هنيدي بعد خضوعه لجراحة (فيديو)

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:25 م
محمد هنيدي
محمد هنيدي
أحلام عبدالرحمن
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طمأن الفنان محمد هنيدي، جمهوره عليه، مؤكدًا أنه بصحة جيدة، وسوف يتعافى خلال أيام قليلة، ويعود للتصوير بعد 10 أيام.

وقال هنيدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، إنه كان يعاني من التهابات قبل شهر، وأخبره الأطباء بضرورة إجراء عملية زرع عظم في الفك.

وأردف هنيدي: "آسف إني قلقت الناس، لكني خرجت من المستشفى روحت البيت، وسأتعافى خلال أيام".

كان الفنان محمد هيندي نشر صورة له، من المستشفى قبل دخوله غرفة العمليات، لإجراء عملية جراحية في الفك، وذلك عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وعلق "هيندي"، على الصورة قائلًا: "الحمد لله صورة قبل العملية اللي عملتها من 3 أيام، خمس ساعات متواصلة الحمد لله قومنا بالسلامة".

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