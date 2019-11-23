استئصال جزء من قولون لحالة انسداد معوي في مستشفى الحمام المركزي
السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:57 ص
ياسمين شعيبطباعة
أعلن الدكتور عبدالحميد روتان، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بمطروح، نجاح أطباء مستشفى الحمام المركزي في إجراء عملية استئصال جزء من القولون لحالة انسداد معوي.
وأوضح: أنه تبين أثناء إجراء العملية تواجد ورم بالقولون المستعرض؛ تم استئصاله وإرساله كعينة لتحليله، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية أثناء العملية، وتم حجز المريض بالعناية المركزة بعد العملية.
وأضاف: أن ذلك جاء تحت إشراف الدكتور سليمان القماش استشاري الجراحة العامة، والفريق الطبي المعاون له،: الدكتور أحمد أبو زيد استشاري الجراحة العامة، الدكتور حسني أخصائي التخدير، عبد الغني أخصائي تمريض العمليات، إيمان مهدي أخصائية تمريض العمليات.
وأوضح: أنه تبين أثناء إجراء العملية تواجد ورم بالقولون المستعرض؛ تم استئصاله وإرساله كعينة لتحليله، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية أثناء العملية، وتم حجز المريض بالعناية المركزة بعد العملية.
وأضاف: أن ذلك جاء تحت إشراف الدكتور سليمان القماش استشاري الجراحة العامة، والفريق الطبي المعاون له،: الدكتور أحمد أبو زيد استشاري الجراحة العامة، الدكتور حسني أخصائي التخدير، عبد الغني أخصائي تمريض العمليات، إيمان مهدي أخصائية تمريض العمليات.