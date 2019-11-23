استئصال جزء من قولون لحالة انسداد معوي في مستشفى الحمام المركزي

أعلن الدكتور عبدالحميد روتان، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بمطروح، نجاح أطباء مستشفى الحمام المركزي في إجراء عملية استئصال جزء من القولون لحالة انسداد معوي.



وأوضح: أنه تبين أثناء إجراء العملية تواجد ورم بالقولون المستعرض؛ تم استئصاله وإرساله كعينة لتحليله، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية أثناء العملية، وتم حجز المريض بالعناية المركزة بعد العملية.



وأضاف: أن ذلك جاء تحت إشراف الدكتور سليمان القماش استشاري الجراحة العامة، والفريق الطبي المعاون له،: الدكتور أحمد أبو زيد استشاري الجراحة العامة، الدكتور حسني أخصائي التخدير، عبد الغني أخصائي تمريض العمليات، إيمان مهدي أخصائية تمريض العمليات.