تعرف على المقصود بالشمول المالى وفائدته (فيديو)
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:51 م
ياسمين عباسطباعة
قال الدكتور عبدالرحمن محمد طه، الباحث في الأسواق المالية الناشئة، إن الشمول المالي هو إدخال كل طوائف الشعب في المعاملات المالية، وأن تتم كل معاملاتهم المالية من خلال البنك عن طريق التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف "طه"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنه عام 2010 اجتمع عدد من دول الأمم المتحدة لتطبيق الشمول المالي من أجل تحسين النمو الاقتصادي، إضافة إلى أن فكرة الشمول المالي المنتشرة بين الطوائف الشعبية تجعل هناك نوعًا من أنواع النمو الاقتصادي المرئى، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة، وتطوير اقتصاد تلك الدول.
وأشار "طه"، إلى أن هناك مبادرات للشمول المالي من قبل البنوك، حيث إن البنك المركزي يرى خطة الدولة لتحديد الإيجابيات والسلبيات، ويبدأ من خلالها يضع مظلة الشمول المالى، لأنه لدينا 45% من الاقتصاد القومي غير مرئي. شاهد
وأضاف "طه"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنه عام 2010 اجتمع عدد من دول الأمم المتحدة لتطبيق الشمول المالي من أجل تحسين النمو الاقتصادي، إضافة إلى أن فكرة الشمول المالي المنتشرة بين الطوائف الشعبية تجعل هناك نوعًا من أنواع النمو الاقتصادي المرئى، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة، وتطوير اقتصاد تلك الدول.
وأشار "طه"، إلى أن هناك مبادرات للشمول المالي من قبل البنوك، حيث إن البنك المركزي يرى خطة الدولة لتحديد الإيجابيات والسلبيات، ويبدأ من خلالها يضع مظلة الشمول المالى، لأنه لدينا 45% من الاقتصاد القومي غير مرئي. شاهد