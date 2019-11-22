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مصر

"التخطيط" تكشف الموعد النهائي للانتقال إلى العاصمة الإدارية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:34 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، أن الحكومة ملتزمة ببدء نقل موظفي الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة على دفعة واحدة منتصف العام المقبل وفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك سلفًا دون تعديل، مضيفة أن ترشيح الموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة يقع في نطاق اختصاص كل وزير داخل وزارته على حدا وليس بشكل مركزي.

وأشارت "لبيب"، في تصريح لـ"الدستور"، إلي أن وزارة التخطيط تجري حاليًا عملية تأهيل وتدريب وتقييم لموظفي دواوين عموم الوزارات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة معهد نظم معلومات القوات المسلحة، والتي يتم بعدها موافاة كل وزارة بنتائج التقييمات لمساعدتها في إجراءات ترشيح واختيار الموظفين المزمع نقلهم إلى المقار الجديدة بالحي الحكومي.

وأضافت أنه عملية الانتقال للعاصمة الجديدة سيصاحبها أيضًا تطوير آليات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، من خلال التوسع في الربط الإلكتروني بين الوزارات ببعضها البعض وتقليل الاعتماد على التعاملات الورقية المالية والإدارية بين الجهات الحكومية، موضحه أنه تم الإنتهاء من ربط 60 جهة حكومية ببعضها البعض من خلال محول رقمي ومستهدف ربط 100 جهة بنهاية عام 2020.

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