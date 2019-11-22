حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 22 نوفمبر 2019
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:49 ص
إسلام جمالطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:
مهنيًا: ترتفع حظوظك وتفرح لانفراج الامور او تسوية، تتسارع الأحداث وتقوم بخطوة مهمة، ويزودك الحظ الحيوية والحماسة.
عاطفيًا: تجرّ عليك الصراحة المتاعب، فانفعالك السريع لا يسمح لك التفكير جيدًا أو ضبط النفس قبل توجيه الكلام، الأمر الذي يجر عليك الخلافات والاتهامات على أنواعها.
صحيًا: تتوق إلى الرحلات والأسفار، وهذا يساعدك في المحافظة على صحة جيدة، نظم وقتك لتجد وقتًا للراحة.
قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.