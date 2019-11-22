حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 22 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:

مهنيًا: ترتفع حظوظك وتفرح لانفراج الامور او تسوية، تتسارع الأحداث وتقوم بخطوة مهمة، ويزودك الحظ الحيوية والحماسة.

عاطفيًا: تجرّ عليك الصراحة المتاعب، فانفعالك السريع لا يسمح لك التفكير جيدًا أو ضبط النفس قبل توجيه الكلام، الأمر الذي يجر عليك الخلافات والاتهامات على أنواعها.

صحيًا: تتوق إلى الرحلات والأسفار، وهذا يساعدك في المحافظة على صحة جيدة، نظم وقتك لتجد وقتًا للراحة.



