سياسي لبناني: عوائق كثيرة أمام تشكيل حكومة ترضي كافة الأطراف

قال جورج علم، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، إن هناك عملا دؤوب لتشكيل حكومة ترضي كافة الأطراف من الحراك الشعبي للطبقة السياسية، ولكن ما زالت تلك الجهود تصطدم بعوائق كثيرة، كما أنه من المتوقع أن تظل الأزمة على حالها من انهيار دون وجود حلول ومخارج أخرى إلا بحكومة جديدة لرضاء كافة الفرقاء.



وأضاف "علم" خلال مداخلة هاتفية له بنشرة أخبار TeN، والمذاع على فضائية "TeN"، أن الحكومات التي تم تشكيلها كانت حكومات للوحدة الوطنية وشاركت فيها كافة الأطراف وهو ما يتوافق مع النظام السياسي اللبناني القائم على اعتبارات مذهبية وطوائفية بشكل توافقي.



وأكد الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، أنه لا يوجد حتى الآن حوار بين من يمثل الحراك والسلطة المخولة بتشكيل الحكومة: "كل الخيارات السلبية مفتوحه لتطور الأزمة اللبنانية".



