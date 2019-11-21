خبيرة: يجب تفعيل الاتفاقات التجارية بين الدول الإفريقية

قالت ليلي سومر، خبيرة السياسات التجارية، خبيرة السياسات التجارية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا إلى ضرورة تفعيل الاتفاقات التجارية الموقعة بين مختلف الدول الإفريقية والعمل علي تحسين وتطوير البنية التحتية وتيسير التجارة وتوفير خدمات عابرة للحدود وادماج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي للقارة والتغلب على معوقات التعريفة الجمركية.



ونوهت أن انعقاد هذه الورشة يؤكد وجود رغبة سياسية علي تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية خاصة أن 54 دولة من إجمالي 55 دولة قد وقعت عليها بالفعل و27 دولة صدقت عليها حتى الآن.



في ختام فعاليات ورشة عمل "صنع في أفريقيا" والتي نظمتها وزارة التجارة والصناعة على مدار يومين، عُقدت جلسة بعنوان "دور الشمول المالي المستدام"، حيث شارك بالجلسة وزير التجارة والصناعة وعدد من وزراء الصناعة، أدارت الحوار مي أبو النجا.