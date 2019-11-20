كلية اللاهوت الإنجيلية تناقش "مخطوطات دير السريان".. الجمعة

يستضيف مركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط التابع لكلية اللاهوت الإنجيلية ندوة بعنوان "مخطوطات دير السريان"، وذلك يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري بمقر الكلية بالعباسية.



ويحاضر بالندوة الراهب الأب القمص بيجول السرياني، والذي يناقش خلال فعاليتها أنواع المخطوطات المختلفة الموجودة بدير السريان.



ويأتي استضافة كلية اللاهوت الإنجيلية لندوة مخطوطات دير السريان في إطار حرصهم على تنظيم ندوات تخص التراث المسيحي الخاص بمختلف الطوائف المسيحية بمصر.



وتحرص كلية اللاهوت الإنجيلية على استضافة ندوات ثقافية تخص قضية التراث العربي المسيحي بشكل دوري بحضور قيادات كنسية مختلفة.