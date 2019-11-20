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500 تذكرة إضافية لحفل محمد رمضان في السعودية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:35 م
محمد رمضان
محمد رمضان
سناء إسماعيل
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طرحت شركة فيرجن ميجا ستورز، 500 تذكرة إضافية لحفل الفنان محمد رمضان، وذلك بعد نفاد تذاكر حفله بسبب الإقبال الشديد عليه.

ويستعد محمد رمضان، لإحياء حفله الغنائي ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، والمقرر إقامته غدًا الخميس 21 نوفمبر.

الحفل سيُقدَّم على طريقة «الميوزيكال شو» التي تجمع بين التمثيل والغناء، موضحًا أنَّ «رمضان» سيقفز من طائرة هليكوبتر إلى المسرح.

كما ستتم الاستعانة في الحفل بعدد من السيارات والخيول والدراجات النارية، لافتا إلى أنَّ «رمضان» سيطير في الهواء على ارتفاع عال كما حدث في حفله الأخير بالساحل الشمالي، الذي حقق نجاحًا كبيرا.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان أغنية "ماني" وكليب "السلطان"، الذي تم تصويره في أحد قصور مدينة مراكش بدولة المغرب، ومن إخراج حسام الحسيني، الذي تعاون معه من قبل في 3 أغنيات كان آخرها "إنساي" مع المغني المغربي سعد لمجرد‪

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