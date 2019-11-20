تذكرتى: لن يسمح بحضور نهائى إفريقيا للشباب دون بطاقة المشجع والتذكرة

أعلنت شركة تذكرتي أنه لن يُسمح بحضور أي مشجع في المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة دون بطاقة المشجع والتذكرة مجتمعين.



وأهابت الشركة، في بيان، بالمواطنين، التعاون والالتزام بالنظام المتبع، حفاظًا على الأرواح، والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمصرنا الحبيبة.



ويلتقي منتخب مصر الأوليمبى، ونظيره كوت ديفوار، يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة، فى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب.