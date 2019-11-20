والد طفل"الهبوط الحاد": إدارة المدرسة تركته يموت ولم تتحرك لإسعافه

قال محمد القوصي، والد الطالب بالصف الثالث الإعدادي، الذي توفي بمدرسة نور السلام الخاصة بالقناطر الخيرية، بعد تعرضه لهبوط في الدورة الدموية، أول أمس، إن ابنه لم يكن يعاني من أية أمراض، وأنه كان يلعب من زملائه في الفسحة، وخلال الحصة السابعة شعر بدوار، ونادى زميله في الفصل المدرس كي يراه لكن المعلم قال له "بطلوا هزار وارجع الديسك بتاعك".



وأضاف القوصي، لـ"الدستور": "ذهبت لأبني في المدرسة، التابعة لمدارس سنودس النيل الإنجيلي الخاصة بالكنيسة الإنجيلية، واكتشفت أنه لم يكن هناك طبيب لينقذه، وظل يعاني حتى وفاته، من دون أن يتحرك أحد لإنقاذه".



وتابع:"ابني يبلغ من العمر ١٤ عاما وقدمت بلاغ للشرطة، لأن لدى طفل آخر بالمدرسة، وأخشى أن تتكرر حالة الاهمال".



وحرر والد الطفل المحضر رقم 11657إداري مركز القناطر، اتهم فيه المدرسة بالإهمال في إسعاف نجله وعدم التدخل لإنقاذه.