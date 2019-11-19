رائد فضاء: بقايا الحطام مشكلة للأقمار الاصطناعية

قال رائد فضاء بوكالة الفضاء الأوروبية اليوم الثلاثاء إن الأقمار الاصطناعية في الفضاء مجبرة بشكل متزايد على تنفيذ مناورات بسبب المقدار المتزايد من الحطام الفضائي من أجل تجنب الاصطدام والأضرار.



وأضاف رائد الفضاء والمنسق توماس ريتر أن هذا الوضع تفاقم بشكل خطير في العقود الأخيرة وسوف يستمر في ذلك بشكل مأساوي في المستقبل.



وقال في منتدى الشركات في مدينة بريمن شمالي ألمانيا "هناك الكثير من بقايا الحطام في الفضاء حولنا الأن".



ومنذ بداية عصر الفضاء، تم إطلاق حوالي 8 آلاف قمر اصطناعي إلى الفضاء، من بينها حوالي 1800 لا تزال تعمل.



وعادت نسبة كبيرة منها بالفعل إلى الغلاف الجوي للأرض.



ومع ذلك، فإنه من المتوقع خلال فترة من خمس إلى ست سنوات المقبلة إطلاق أكثر من 50 ألف قمر اصطناعي جديد إلى الفضاء.



وقال ريتر "إن هذا يعتبر أضعاف اضعاف لما تم إطلاقه خلال عصر الفضاء بالكامل"، مضيفا إن هذا امر يتعلق بسلامة البنية التحتية المهمة في الفضاء.