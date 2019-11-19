قتلى وجرحى من الفصائل الموالية لتركيا في انفجار برأس العين السورية

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بسقوط قتلى وجرحى من الفصائل الموالية لتركيا بانفجار في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا.



وذكرت الوكالة أن سيارة مفخخة انفجرت في حاجز للفصائل الموالية للنظام التركي في قرية كوع شلاح بريف رأس العين وتم نقلهم إلى الأراضي التركية.