إخلاء سبيل زوجة المطرب الشعبى في واقعة "طفلى السلم"

قررت نيابة قسم أول طنطا إخلاء سبيل زوجة المطرب الشعبى شادى الأمير من سراى النيابة، في واقعة "طفلى السلم" بضمان محل إقامتها.



وتعود بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلان، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع 3 شهور، عثرت عليهما على سلالم العمارة أمام شقة جارها وأكدت أنهما نجلاته.



وأكدت تحريات المباحث أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبي، يدعى "ش. ا"، وأم تدعى "س. ال. ع"، ربة منزل، وأن هناك خلافات بينهما بعد انفصالهما، والزواج من أخرى، وتهرب الزوج والزوجة عقب الانفصال من مسئولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهرب، حتى عثرت عليهما السيدة جارتهما، وأبلغت عنهما، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12255 إداري أول طنطا، وأخطرت النيابة التى قررت إيداع الطفلين بدار للرعاية الاجتماعية في طنطا، وتولت التحقيق.