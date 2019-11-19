100 مليار استرليني لتغيرات المناخ.. برنامج "الخضر" في انتخابات بريطانيا

كشف حزب "الخضر" في بريطانيا، عن وضعه خطط لاستثمار 100 مليار جنيه إسترليني سنويًا لمكافحة التغير المناخي.



أوضحت شبكة سكاي نيوز البريطانية، أنه مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية يوم 12 ديسمبر المقبل، حدد الحزب 10 تشريعات جديدة سيطرحها في البرلمان المقبل، مؤكدا أن هذه التشريعات المقترحة ستحقق "العدالة الاجتماعية" كما ستقلل من انبعاثات غاز الكربون الذي ساهم في حدوث التغير المناخي.



وتشمل المشاريع العشرة التي أعلن الحزب عن طرحها خلال البرلمان المقبل في حال فوز أعضائه في الانتخابات وهي:



1- مشروع قانون "Green New Deal " ويهدف لتخفيض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2030، باستثمار 100 مليار جنيه إسترليني خلال العقد القادم.



2- مشروع "قانون تصويت الشعب"، وذلك من أجل الدعوة لاستفتاء ثاني بشان الخروج من الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي.



3- مشروع قانون لإعادة تأهيل نظام التأمين الصحي عبر زيادة التمويل له بما لا يقل عن 6 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، حتى عام 2030، ومبلغ إضافي قدره مليار جنيه إسترليني سنويًا في مجال التمريض.



4- مشروع خاص بالتعليم ويهدف لتمويل الرسوم الدراسية لكل طالب في التعليم العالي.



5- مشروع قانون الاقتصاد المستدام ويهدف لوضع أهداف جديدة ملزمة لضمان وظائف الاقتصاد في المملكة المتحدة ضمن الحدود البيئية.



6- مشروع قانون الأجيال المقبلة وسيطلب من الهيئات العامة، بما في ذلك حكومة المملكة المتحدة، تحقيق التوازن بين احتياجات الحاضر واحتياجات المستقبل.



7- مشروع قانون فاتورة الدخل الأساسي ويهدف لدعم الأفراد وتحسين مستواهم المعيشي.



8- مشروع قانون المنازل الجديدة ويسعى لوضع الإطار التشريعي لبناء 100000 منزل جديد كل عام مخصصة للإيجار الاجتماعي.



9- مشروع قانون حقوق المستأجرين ويهدف لجعل السكن أكثر أمانًا وخفض مستويات الإيجار.



10 - مشروع قانون إصلاح التصويت ويهدف لتغير القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في البلاد، خاصة فيما يتعلق بسن الانتخابات وآليات اختيار مجلس اللوردات.