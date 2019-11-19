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هل تنخفض أسعار الدواجن عن 18 جنيهًا؟.. "الزراعة" تجيب

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:58 م
الدواجن
الدواجن
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن السبب الرئيسي في انخفاض أسعار الدواحن إلى السعر الحالي 18 جنيهًا يرجع لزيادة المعروض.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة اتخذت عدة إجراءات لزيادة المعروض، منها توفير آليات تمويلية للمربي تساعده على دخول مستلزمات الإنتاج، وتسهيل إصدار التراخيص للمربي بشكل ميسر، ومساعدته على رفع الكفاءة الإنتاجية للوحدة الواحدة، وتفتيش ومراقبة على مصانع الأعلاف، لضمان جودتها.

وأشار القرش، إلى أنه لا يتوقع انخفاض سعر الدواجن مجددًا عن السعر الحالي، كما أنه لا يتوقع ارتفاعها مرة أخرى، وأن أي تغيير في السعر سيكون طفيفًا، لحرص الدولة على زيادة المعروض.

وعن مخاطر الثروة الداجنة في الصعيد، أوضح أن السبب يرجع إلى ارتفاع الحرارة هناك، وأن المزارع مفتوحة، لهذا تعمل الوزارة على مساعدة المربين على تحويلها لمزارع مغلقة أو شبه مغلقة، كما أن الدولة أعطت مجموعة من المستثمرين مساحات من الأراضي بأسعار مناسبة جدًا، لإنشاء المزارع.

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