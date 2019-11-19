زيارات ميدانية للمصريين الأحرار بالصين للوقوف على تجارب مكافحة الفقر

زار وفد حزب المصريين الأحرار، الصين حاليا، بالعديد من الزيارات الميدانية للإطلاع على تجربة مكافحة الفقر لمقاطعة جينغدشتين.



كما زار الوفد، قرية ياولى؛ وهى قرية صغيرة فى الريف الصينى القديم ويعتمد اقتصادها فى المقام الأول على الزراعة، ثم صناعة الخزف، للإطلاع على تجربة مكافحة الفقرزيارات ميدانية للمصريين الأحرار بالصين



وأجرى وفد الحزب زيارة للعديد من المصانع التى تقوم على حرفة صناعة الخزف التي تشتهر بها تلك القرية، والتى تعد الصناعة الوحيدة، ومن خلالها استطاعت القضاء على الفقر، عن طريق توفير فرص عمل والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية لتلك المقاطعة.



وفى سياق متصل قام وفد الحزب اليوم بتفقد مركز الخدمات الذى يعتمد على اللامركزية فى توفير الخدمات للمواطنين، عن طريق وجود مندوبين للوزارات بداخله، ويضم حضانة للأطفال ومكتبة للقراءة.



ثم زار الوفد متحف للطائرات الهليكوبتر واطلع على تجارب التصنيع لتلك الطائرات، وكذلك استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا فى تلك الصناعة الهامة لديهم.



وتأتى زيارة وفد المصريين الأحرار، بناء على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، بهدف الاستفادة من التجارب الصينية ونقلها لمحافظات مصر، وفتح مجالات للصناعات الخزفية فى كل ربوع مصر، من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.