الهجرة غير الشرعية ومخاطرها على الشباب بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "طموح الشباب والهجرة غير الشرعية" ألقاها خالد الطاهر، وتحدث عن الهجرة غير شرعية وعوامل الجذب وتداعيات الهجرة الغير شرعية وطرق التصدي الغير شرعية وأنواع الهجرة الغير الشرعية ونتائجها على الدول والأشخاص، وذلك بمدرسة السيد نور الدين الثانوية المشتركة.



كما أقام قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "الهجرة ومخاطرها على الشباب" ألقاها الشيخ محمد عبده، وأوضح ما هي الهجرة وأنواعها والطريقة الصحية علي لهجرة الشباب وذلك بالمعهد الأزهري بنين بالمنشأة.



ونفذت مكتبة الكيمان الثقافية بالتعاون مع حضانة اقرأ بالكيمان يوم ثقافي متنوع، تضمن مسرح عرائس أطفال، ورشة رسم وقراءة، إلى جانب مسابقة ثقافية، إلى جانب الاسكتشات الفنية للأطفال والتي ترسخ فيهم طاعة الوالدين والصدق وحب الوطن، كما عقدت ورشة الرسم والقراءة لبعض قصص الأطفال القصيرة مثل "شكرا يا شجرة الجوافة، علمني ابني الصغير"وغيرها من القصص المتنوعة أدارها أحمد أمين، بالإضافة إلى عمل مسابقة ثقافية ترفيهية للأطفال في المعلومات العامة التي تتناسب مع سنهم، كذلك نظم قصر ثقافة الطفل ورشة أشغال يدوية بالخرز مع أطفال الدمج، حيث تم عمل عقاد وأنسيالات وخواتم وذلك بمدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة بنات.