كيفية تسجيل المواطنين فى منظومة التأمين الصحى الشامل.. (فيديو جراف)

نشرت هيئة التأمين الصحي فيديو جراف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوضح إجراءات التسجيل فى المنظومة الجديدة، والتى تتمثل فى التوجه إلى الوحدة الصحية أو المراكز التابعة لها الأسرة أو الأقرب لمحل السكن لتسجيل البيانات.



وأوضحت أنه يشترط لتسجيل المواطنين منظومة التأمين الصحي الشامل بطاقات الرقم القومى لكل الأسرة، وشهادات الميلاد للأطفال أو صورة منها، وبعد تسجيل البيانات سيتم فتح ملف عائلى للأسرة، ليتم بعد ذلك إجراء الفحص الطبى الشامل أو تحديد الموعد المناسب لإجرائه، للاطمئنان على كل أفراد الأسرة.



يذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، وتبنت الوزارة استراتيجية جديدة ومختلفة عما تم اتباعه أثناء تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد، حيث يتم العمل بالتوازي على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى في الوقت ذاته بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، بهدف الإسراع من وتيرة العمل واختصار الكثير من الوقت لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، بالإضافة إلى توعية المواطن بالخدمة الصحية الجديدة التي سيحصل عليها داخل المنظومة.