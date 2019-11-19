انخفاض أسعار النفط وتوقعات بتراجعات جديدة

تراجعت أسعار النفط الأمريكي، لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء، في ظل قلق في السوق بسبب التقدم المحدود في محادثات التجارة الصينية الأمريكية بشأن إلغاء رسوم تجارية فضلا عن زيادة المخزونات الأمريكية.



وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.47% إلى 56.78 دولار للبرميل، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في ثمانية أسابيع الذي سجله الجمعة الماضية حين تنامت آمال اتفاق تجاري.



وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا أو 0.32% إلى 62.24 دولار.



ونقل تلفزيون سي.إن.بي.سي عن مصدر بالحكومة الصينية قوله أمس الاثنين إنه ثمة تشاؤم في بكين بشأن احتمالات توقيع اتفاق تجاري إذ أقلق المسؤولين الصينيين تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم التوصل لاتفاق بشأن إلغاء تدريجي للرسوم.



وفي الوقت ذاته، توقع استطلاع أولي لرويترز أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الرابع علي التوالي مما يضغط على الأسعار، بالتراجع.



ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأمريكي بياناته بشأن أحدث أسبوع اليوم الثلاثاء، بينما من المقرر صدور التقرير الرسمي الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.